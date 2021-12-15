Надзиратели из США попадут под суд из-за сбритой брови заключенного

Трое надзирателей тюрьмы округа Фултон, США, попадут под суд после расследования дела об издевательстве над заключенным. Тюремщикам предъявлено обвинение в административном проступке и насилии. Сторона обвинения будет настаивать на их увольнении после проведения служебного и уголовного разбирательства. Об этом сообщает Times Union.

В публикации сообщается, что 25 ноября окружной шериф Ричард Джардино (Richard Giardino) получил жалобу от заключенного. Он утверждал, что трое надзирателей держали его в присутствии еще одного арестованного и сбрили ему часть брови. Джардино отстранил охранников от работы и инициировал служебное разбирательство.

Шериф отметил, что все трое считались опытными и компетентными сотрудниками, но их предполагаемое поведение «неприемлемо и недостойно»: «Может быть, лет десять назад в колледже такое и было в порядке вещей, но не в наше время и не в исправительном учреждении, где сотрудники дают клятву соблюдать закон».

Практика издевательств над заключенными в США — не редкость. Ранее депутат Госдумы Марина Бутина сообщила о пытках в американских исправительных учреждениях. Она подчеркнула, что в американской тюрьме пытают не только физически, но и психологически, толкая арестованных на прием психотропных веществ, так как под их действием человека проще допрашивать. Кроме того, на заключенных воздействуют с помощью громких звуков.