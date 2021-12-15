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Греция усложнила въезд российским туристам

В Греции сократили срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе со 180 до 90 дней

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Управление гражданской авиации Греции (HCAA) сократила срок действия сертификата для переболевших коронавирусом до 90 дней. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, новые правила усложнили въезд в страну всем иностранным путешественникам, в том числе и россиянам — теперь справка о перенесенном заболевании, выданная после 1 ноября, действительна 90 дней (ранее ее срок составлял 180 дней). При этом документ должен быть получен не ранее чем через 30 дней после первого положительного теста на коронавирус.

Исключение составляют справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно — они действительны в течение 180 суток, как и прежде.

Отмечается, что нововведения могут принести туристам определенные неудобства. Теперь у путешественников, переболевших коронавирусом, стало меньше времени для планирования и осуществления поездки в Грецию.

Ранее в декабре россияне признались в желании слетать в Грецию ради иностранных вакцин. Так, по данным опроса 18 процентов респондентов готовы отправиться в европейскую страну, чтобы совместить вакцинацию с отдыхом.

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Дарья Рыбак
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