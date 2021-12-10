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Россияне признались в желании слетать в Грецию ради иностранных вакцин

17% россиян готовы слетать в Грецию, чтобы привиться иностранным препаратом от COVID-19

Фото: Costas Baltas / Reuters

17 процентов россиян признались в желании слетать в Грецию ради европейского сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает TourDom.

По данным опроса, который провел портал в социальных сетях, 18 процентов респондентов готовы отправиться в Грецию, чтобы совместить вакцинацию с туристической поездкой. 11 процентов участников исследования планируют сделать это в летние месяцы перед началом пляжного сезона. Еще 4 процента пользователей отметили, что опасаются смешивать российский и иностранный препараты от COVID-19.

8 процентов россиян предпочли подождать одобрения отечественных препаратов Всемирной организацией здравоохранения. 15 процентов респондентов выбрали вариант «в мире достаточно стран, в которые пускают и со "Спутником V" или же вовсе непривитых».

По словам экспертов, повышенный интерес к вакцинным турам в Грецию наблюдается после заявления минздрава республики, согласно которому привитые «Спутником V» россияне смогут ревакцинироваться препаратом, одобренным ЕС. Таким образом, туристы смогут получить QR-код для свободного перемещения по Европе, не отказываясь при этом от отечественного сертификата.

Ранее в ноябре сообщалось о резком росте спроса на вакцинные туры за рубеж среди россиян. Особой популярностью стали пользоваться Сербия и Хорватия. В Ассоциации туроператоров России заявили, что за последние 1,5 месяца они получили шквал звонков от агентов и клиентов с запросами на подобные путевки.

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Мария Гейн
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