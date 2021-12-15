Зять Ельцина резко раскритиковал СССР

Бывший глава администрации президента России, зять экс-главы государства Бориса Ельцина Валентин Юмашев критически высказался об СССР в интервью ТАСС. Также он заявил, что в основе социалистического государства была ложь.

Юмашев подчеркнул, что ни один день жизни в современной России не променял бы на жизнь в Советском Союзе. В качестве яркого примера он привел невозможность свободного выезда за границу.

«Я первый раз поехал за границу в 30 лет, в Болгарию, и какое же для меня было удивительное ощущение — я за границей! И главное было — что-то купить своим. Потому что дома везде дефицит: ты не можешь купить себе джинсы, рубашку, не можешь купить ничего, а скоро возник страшный дефицит и продуктов питания... Система была абсолютно неработающая», — резко заявил бывший политик.

Юмашев указал и на отсутствие свободы передвижения, свободы мысли и выражения как на самое страшное, что было в СССР, а также высказался, что основой Советского Союза была ложь.

«Люди на работе, на комсомольском или партийном собрании говорили одно, а дома на кухне со своими друзьями, женой или со своими родителями говорили совершенно другое. Люди понимали, что надо лицемерить, надо обманывать. Это развращает. И социалистический эксперимент, начавшийся в октябре 1917 года во всем мире, показал, что это тупиковый путь развития человечества», — заключил экс-глава администрации президента.

В августе Валентин Юмашев рассказывал, что Борис Ельцин стал самым ярым защитником бывшего президента СССР Михаила Горбачева после августовского путча 1991 года. По воспоминаниям Юмашева, Ельцин в первую очередь думал о стране и о ее будущем, забывая о своих нуждах, этим и объясняется его отношение к бывшему правителю Горбачеву.

