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Представитель НАТО посетил командный пункт ООС на Донбассе

Пресс-служба ООС: помощник генсекретаря НАТО по разведке Дэвид Кеттлер посетил Донбасс

Фото: Reuters

Помощник генсекретаря НАТО по разведке Дэвид Кеттлер посетил командный пункт Операции объединенных сил в Донбассе (ООС). Об этом сообщается на официальной странице штаба в Facebook.

Из сообщения операции следует, что Кеттлер обсудил ситуацию с безопасностью с командующим ООС генерал-лейтенантом Александром Павлюком, а также побывал на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино.

Сообщается, что в ходе брифинга, Кеттлеру и руководителю Аналитического управления Объединенного департамента по разведке и безопасности Международного секретариата НАТО Капо Россину «была донесена обстановка, которая сложилась на приморском направлении».

«Кроме того, были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения», — сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Марина Совина
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