Продавец ножей зарезал российскую пенсионерку

В Еврейской автономной области задержан житель Биробиджана, подозреваемый в убийстве российской пенсионерки. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 13 декабря пьяный продавец ножей пришел в многоквартирный дом на улице Комсомольская, где занялся активными продажами наборов кухонных ножей. В одной из квартир ему открыла пожилая женщина, в ходе общения с которой у него произошел конфликт. Позже словесная перепалка переросла в драку, и в итоге мужчина зарезал женщину одним из имевшихся у него ножей.

После совершенного преступления россиянин попытался сбежать, но оперативники быстро установили его личность и задержали. СКР предъявил ему обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ и отправил в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в декабре сообщалось, что в Иркутской области к 7,5 года колонии строгого режима приговорен 60-летний россиянин, зарезавший соперника возле здания суда.