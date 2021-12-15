Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Продавец ножей зарезал российскую пенсионерку

В Биробиджане продававший ножи россиянин поссорился с пенсионеркой и зарезал ее

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Еврейской автономной области задержан житель Биробиджана, подозреваемый в убийстве российской пенсионерки. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 13 декабря пьяный продавец ножей пришел в многоквартирный дом на улице Комсомольская, где занялся активными продажами наборов кухонных ножей. В одной из квартир ему открыла пожилая женщина, в ходе общения с которой у него произошел конфликт. Позже словесная перепалка переросла в драку, и в итоге мужчина зарезал женщину одним из имевшихся у него ножей.

После совершенного преступления россиянин попытался сбежать, но оперативники быстро установили его личность и задержали. СКР предъявил ему обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ и отправил в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в декабре сообщалось, что в Иркутской области к 7,5 года колонии строгого режима приговорен 60-летний россиянин, зарезавший соперника возле здания суда.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор оценил шансы появления смертельной болезни из Африки в России
Россиянам стала доступна отсрочка для покупки билетов на поезд
В сети появились кадры из горящего ТЦ с заблокированными людьми в Гонконге
Продавец ножей зарезал российскую пенсионерку
Украина решила переходить на газ из-за нехватки угля
Российскую пенсионерку заподозрили в проведении эвтаназии 89-летней матери
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России
Меган Фокс заподозрили в пластике из-за фото на выходе из клиники
Бывший боец Росгвардии зарезал двух человек
В Казахстане эвакуировали аэропорт из-за террористической угрозы
15-летний юноша захотел купить матери машину и стал миллионером
В Кузбассе загорелся завод задержанного по делу «Листвяжной» бизнесмена
Россия показала Японии свой «Ответ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter