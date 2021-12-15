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Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнаженной сцене с Мерил Стрип

Ди Каприо смутило требование сниматься с голой Мерил Стрип в фильме «Не смотрите наверх»

Фото: Globallookpress.com

Американский актер Леонардо Ди Каприо во время работы над фильмом «Не смотрите наверх» отказался сниматься в обнаженной сцене с артисткой Мерил Стрип. Об этом режиссер картины Адам Маккей рассказал в интервью The Guardian.

По словам кинематографиста, Ди Каприо считает свою коллегу большой звездой и значимым человеком в индустрии, поэтому ему не нравилось, что она будет несколько секунд ходить в кадре голой с татуировкой на пояснице. «Он сказал мне что-то вроде: "Тебе действительно нужно это показать?" И я подумал: "Это президент [Дженни] Орлеан, это не Мерил Стрип"», — отметил Маккей.

Он добавил, что артистка даже глазом не моргнула, когда узнала, что ей предстоит сниматься без одежды. В итоге в этой сцене ее заменила дублерша.

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Леонардо Ди Каприо, вместе с которым она снялась в фильме «Не смотрите наверх». Она посчитала справедливой неравную оплату труда: ее коллега получил за работу больше денег, хотя имя Лоуренс идет в титрах первым. Ее гонорар составил 25 миллионов долларов, а гонорар Ди Каприо — 30 миллионов долларов.

Мировая премьера ленты Адама МакКея «Не смотрите наверх» была запланирована на 8 декабря. Она рассказывает о двух ученых, которые узнают о приближающемся к Земле гигантском метеорите и отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности.

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Евгений Шульгин
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