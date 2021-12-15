Бренд раскритиковали за пропаганду педофилии из-за нового платья для девочек

Бренд одежды Chi Chi London представил детское платье с именем главной героини романа Владимира Набокова «Лолита» и подвергся критике за пропаганду педофилии. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о темно-бордовом платье с короткими рукавами длины миди с кружевной вышивкой на спине и груди. Наряд предназначен для девочек от трех до 11 лет. На сайте марки указано, что модель платья называется Lollita, и его стоимость составляет 50 фунтов стерлингов (4,8 тысячи рублей).

Пользователи сети не оценили наряд, поскольку его название напоминает о главной героине романа Владимира Набокова «Лолита» Долорес, которая по сюжету подвергается сексуальному насилию со стороны отчима средних лет.

Так, писательница Виктория Корен Митчелл (Victoria Coren Mitchell) высказала недоумение на своей странице в Twitter. «Если бы вы хотели придумать название для детского платья для вечеринок, какое вы бы точно не стали ему давать?» — написала женщина.

Юзеры поддержали Митчелл в комментариях под публикацией. «Это что, шутка? Кто несет за это ответственность? Есть ли у вас кто-нибудь с образованием, чтобы объяснить, что это совершенно неприемлемо?», «Даже если вы не читали книгу, то наверняка вы слышали о ней и знаете ее сюжет», «Какое невежество», — высказывались они.

На данный момент интернет-магазин Chi Chi London удалил позицию с сайта. Представитель универмага John Lewis, в котором было представлено описанное платье, извинился перед покупателями: «Мы сняли этот продукт с продажи сразу после того, как ситуация была доведена до нашего сведения. Приносим свои извинения за причиненное беспокойство».

В сентябре 2018 года на сайте ретейлера Dolls Kill появилось женское нижнее белье в духе романа Владимира Набокова «Лолита». В онлайн-магазине представлены белые кружевные топы и короткие шорты, белье с фруктовым принтом, а также красные трусы и бюстгальтеры с именем Lollita. Вся линейка выпущена под названием So Precocious («Развитая не по годам»).