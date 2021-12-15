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Бренд раскритиковали за пропаганду педофилии из-за нового платья для девочек

Бренд одежды Chi Chi London представил платье для девочек с названием Lollita

Фото: Chi Chi London

Бренд одежды Chi Chi London представил детское платье с именем главной героини романа Владимира Набокова «Лолита» и подвергся критике за пропаганду педофилии. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о темно-бордовом платье с короткими рукавами длины миди с кружевной вышивкой на спине и груди. Наряд предназначен для девочек от трех до 11 лет. На сайте марки указано, что модель платья называется Lollita, и его стоимость составляет 50 фунтов стерлингов (4,8 тысячи рублей).

Пользователи сети не оценили наряд, поскольку его название напоминает о главной героине романа Владимира Набокова «Лолита» Долорес, которая по сюжету подвергается сексуальному насилию со стороны отчима средних лет.

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Так, писательница Виктория Корен Митчелл (Victoria Coren Mitchell) высказала недоумение на своей странице в Twitter. «Если бы вы хотели придумать название для детского платья для вечеринок, какое вы бы точно не стали ему давать?» — написала женщина.

Юзеры поддержали Митчелл в комментариях под публикацией. «Это что, шутка? Кто несет за это ответственность? Есть ли у вас кто-нибудь с образованием, чтобы объяснить, что это совершенно неприемлемо?», «Даже если вы не читали книгу, то наверняка вы слышали о ней и знаете ее сюжет», «Какое невежество», — высказывались они.

На данный момент интернет-магазин Chi Chi London удалил позицию с сайта. Представитель универмага John Lewis, в котором было представлено описанное платье, извинился перед покупателями: «Мы сняли этот продукт с продажи сразу после того, как ситуация была доведена до нашего сведения. Приносим свои извинения за причиненное беспокойство».

В сентябре 2018 года на сайте ретейлера Dolls Kill появилось женское нижнее белье в духе романа Владимира Набокова «Лолита». В онлайн-магазине представлены белые кружевные топы и короткие шорты, белье с фруктовым принтом, а также красные трусы и бюстгальтеры с именем Lollita. Вся линейка выпущена под названием So Precocious («Развитая не по годам»).

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Таисия Косинцева
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