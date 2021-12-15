Захарова заявила о задутом «маяке демократии» в Литве

Маяк литовской демократии задуло ветром шторма. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она прокомментировала характеристику Литвы главой Пентагона Ллойдом Остином как «маяка демократии» и его обещание помочь республике в укреплении ее вооруженных сил для борьбы с Россией, Белоруссией и Китаем.

Захарова обвинила литовских пограничников в «зверском» отношении к нелегальным мигрантам, которые попадали в страну с белорусской территории, и задалась вопросом о целесообразности «накачивания» Вильнюса американским оружием.

Комментируя противопоставление Литвы России и Китаю, дипломат подчеркнула, что оно происходит не в интересах народа республики. По мнению представителя МИД, подобная политика реализуется «по заказу других структур и других стран».

Ранее во время встречи с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом Ллойд Остин рассказал о подписании взаимного соглашения об оборонных поставках между Вашингтоном и Вильнюсом и перечислил вызовы, которые стоят перед литовской стороной. В их числе он назвал провоцируемый белорусскими властями миграционный кризис, «гибридную кампанию» со стороны России и усиливающееся давление со стороны Китая.