Мария Миронова рассказала о преследовавшем ее незнакомце

Российская актриса театра и кино Мария Миронова вспомнила о периоде жизни, когда ее преследовал незнакомец. Артистка поделилась историей этим в беседе с «Вокруг ТВ».

Она рассказала, что неизвестный мужчина неоднократно приходил на ее репетиции и оставлял послания вместе с двумя черными розами в белой рамке. По словам Мироновой, ее это напугало, однако она не стала игнорировать поступки сталкера и обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Как выяснилось позже, за Мироновой следил человек, который некогда содержался в учреждении для людей с психическими заболеваниями. «Я уже, знаете, даже не помню, чем закончилось. Но он исчез из моей жизни», — подытожила 48-летняя знаменитость.

В марте этого года мать покойного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Ирина рассказала о мужчине, который следит за ее семьей. По словам женщины, преследование началось после смерти ее сына в 2019 году.