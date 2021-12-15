Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в среду, 15 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3658,90 пункта (плюс 1,09 процента), индекс РТС — до 1559,28 пункта (плюс 0,68 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего ушли в плюс на 10:15 TCS Group (плюс 0,79 процента, до 6017 рублей за акцию), «Газпром» (плюс 0,61 процента, до 321,31 рубля) и МТС (плюс 0,52 процента, до 277,7 рубля). Наибольшее падение показали «Яндекс» (минус один процента, до 4540,6 рубля), «Магнит» (минус 0,64 процента, до 5633,5 рубля) и «Новатэк» (минус 0,61 процента, до 1599,8 рубля).

Нефтяные котировки продолжили снижение. Brent стоила 72,82 доллара за баррель (минус 1,19 процента), WTI — 69,73 доллара (минус 1,41 процента). Январские фьючерсы на газ в Европе дорожают третий день подряд и сегодня поднялись выше 1500 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,87 рубля (плюс 0,08 рубля), курс евро — 83,28 рубля (плюс 0,18 рубля). Биткоин торговался по 48 206,2 доллара за монету (плюс 3,27 процента).