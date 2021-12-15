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Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: в Москве в выходные будет облачная погода, снег и небольшой минус

Фото: Артем Рамазани-Зубов / Коммерсантъ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет жителей столицы в выходные. Ее слова в среду, 15 декабря, приводит РИА Новости.

В субботу, 18 декабря, в городе прогнозируется облачная погода, снег и небольшой минус, сообщила синоптик. Минимальная температура в Москве составит минус 4-6 градусов, дневная — минус 1-3 градуса. В Подмосковье столбики термометра могут опуститься до минус 6 градусов.

В воскресенье, 19 декабря, будет больше осадков, чем днем ранее. «Минимальная температура в пределах минус 5-10, максимальная — минус 1-6. Температура воздуха будет находиться в климатической норме», — уточнила Позднякова.

Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила, что со следующей недели в столице может похолодать до минус 20 градусов.

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Евгения Куликова
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