Москвичей предупредили о резком похолодании

Жителей Москвы предупредили о резком похолодании. По прогнозам столичного метеобюро, на следующей неделе в городе возможны морозы до минус 20 градусов. Об этом в среду, 15 декабря, пишет РИА Новости.

Уточняется также, что начиная с 20 декабря снегопады пойдут на убыль.

«В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14», — сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова и добавила, что в дальнейшем температура продолжит падать.

Днем ранее, 14 декабря, синоптики предупредили жителей Красноярского края о сильных морозах. В частности, в Эвенкийском муниципальном районе прогнозируется экстремальный холод: температура может опуститься до минус 50−55 градусов.