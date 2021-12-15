Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичей предупредили о резком похолодании

Метеобюро Москвы: на следующей неделе в городе возможны морозы до -20 градусов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жителей Москвы предупредили о резком похолодании. По прогнозам столичного метеобюро, на следующей неделе в городе возможны морозы до минус 20 градусов. Об этом в среду, 15 декабря, пишет РИА Новости.

Уточняется также, что начиная с 20 декабря снегопады пойдут на убыль.

«В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14», — сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова и добавила, что в дальнейшем температура продолжит падать.

Днем ранее, 14 декабря, синоптики предупредили жителей Красноярского края о сильных морозах. В частности, в Эвенкийском муниципальном районе прогнозируется экстремальный холод: температура может опуститься до минус 50−55 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Рогозина допросили по делу его советника Сафронова о госизмене
Акции «Сургутнефтегаза» взлетели в цене
Тренер Непомнящего рассказал о повлекшем поражение от Карлсена особенном моменте
Приложения для поиска жилья оказались небезопасными
Воры в законе объяснили свое отношение к жертвам насилия со стороны силовиков
В России допустили покупку Украиной истребителей у Франции
Движение судов через Босфор приостановили
В Москве загорелось здание школы
Влад Лисовец назвал старящие женщин прически
Москвичей предупредили о подорожании проезда в городском транспорте
Вирусолог заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса
В Москве оценили расчеты бывшего аналитика ЦРУ о выходе войск России к Днепру
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter