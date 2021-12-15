Женщина нашла в грязи на берегу реки меч XVI века

Жительница Лондона обнаружила эфес меча XVI века в грязи на берегу Темзы. Об этом сообщает Daily Mail.

Писательница Лара Майклем увлекается поиском сокровищ в грязи. Во время очередной прогулки женщина нашла обломанную рукоять меча на берегу Темзы в центре Лондона.

Предположительно, инкрустированная медью деревянная рукоять меча пролежала на дне реки около 300 лет. Она сохранилась благодаря тому, что находилась в анаэробной среде. Кладоискательница рассказала, что ее внимание привлек блеск меди, который она приняла за золото. Она подняла находку, которая оказалась эфесом старинного меча. «Это одна из моих лучших находок», — подчеркнула писательница.

Женщина намерена передать оружие экспертам Лондонского музея. Они уже ознакомились с фотографиями и подтвердили, что меч может датироваться XVI веком. Англичанка отметила, что до этого момента меч необходимо сохранять влажным, чтобы предотвратить его быстрое разрушение. Поэтому она завернула его во влажную ткань.

Женщина не хотела показывать точное место, где нашла меч, так как опасается, что, если она сделает это, на это место придут толпы людей в надежде найти другие артефакты. Поиски сокровищ на берегу Темзы незаконны без специального разрешения от портовых властей Лондона. Найденные предметы нельзя продавать в частном порядке.

Майклем предположила, что в XVI веке у каждого был нож, и многие носили с собой мечи. «Это было довольно жестокое время. Людям нужна была самозащита. Думаю, он принадлежал обычному парню», — сказала она.

По ее словам, лезвие меча сломано. Это был недорогой меч, так как рукоять была выполнена из дерева. Женщина надеется, что эксперты музея смогут очистить находку от скопившейся грязи.

Профессия кладоискателей в грязи появилась в конце XVII века и была популярной в XIX веке. Она заключалась в том, что люди искали предметы на берегу реки и продавали их. Первоначально такими кладоискателями были дети, чаще всего мальчики. Они зарабатывали небольшие деньги, продавая найденные уголь, гвозди, веревки и кости, которые находили в грязи во время отлива.

За последние 30 лет Музей Лондона получил более 90 тысяч объектов, найденных на берегу Темзы, но для широкой публики представлены только некоторые из них.

Ранее сообщалось, что в Израиле мужчина отправился поплавать с аквалангом и обнаружил на дне моря 900-летний меч времен крестоносцев. Несмотря на то, что меч полностью покрыт раковинами и домиками морских желудей, в Управлении древностей Израиля заявили, что он «сохранился в идеальном состоянии и является замечательной и очень редкой находкой».