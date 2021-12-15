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ФСБ задержала в Омске лидеров российского сообщества нацистов «Норд»

В Омске задержаны 19-летние россияне, пропагандировавшие идеи фашизма

Фото: СК РФ по Омской области

В Омской области ФСБ задержала лидеров российского сообщества нацистов «Норд», пропагандировавших экстремистские идеи и оправдывавших фашизм. Об этом в среду, 15 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По данным следствия, два 19-летних россиянина познакомились в социальной сети на почве общих взглядов и создали сообщество для обмена информацией с другими пользователями. В группе подозреваемые пропагандировали ненависть к представителям иных идеологий и призывали к насилию в отношении них. Кроме того, установлен факт избиения подозреваемыми случайного прохожего на почве националистических побуждений.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ, экстремистское сообщество имело четкую иерархическую систему, правила поведения и конспирации с целью совершения насильственных действий по отношению к лицам неславянской национальности. В сообщество входило более 20 омичей и около 60 жителей других регионов.

У задержанных изъяты складные ножи, кастеты, бейсбольная бита и газовый пистолет, которые планировалось использовать для нападений. Также у задержанных обнаружили множество предметов с изображением свастики. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ.

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Владимир Седов
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