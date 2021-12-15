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Рашкин обжаловал решение суда

Депутат Госдумы Рашкин обжаловал решение суда о запрете на выход из дома по ночам

Фото: @rashkinv

Защита депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина обжаловала решение суда, согласно которому ему запрещается охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Лазарева.

В тексте жалобы сказано, что с самого начала следствия Рашкин находился в Москве, после вызова на допрос пришел в назначенное время и место. Эти обстоятельства опровергают предположение суда о том, что депутат хотел избежать уголовной ответственности и скрыться.

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По словам юриста, политик готов сотрудничать со следствием. Кроме того, указал Лазарев, Рашкину нужно пользоваться средствами связи и телефоном для адекватного реагирования на обращения к нему россиян как к депутату Госдумы.

Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов нашли в его машине. В видеообращении он рассказал об инциденте, который произошел ночью 29 октября. 2 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Юлия Ямпольская
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