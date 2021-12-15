Азербайджан предложил открыть границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о предложении властей страны открыть границы с Арменией. Об этом он высказался в интервью изданию El Pais.

Алиев отметил, что на сегодняшний день между Азербайджаном и Арменией существует договоренность об открытии железных дорог.

Он также рассказал, что ранее армянская сторона не была готова к открытию автомобильных дорог, однако Баку удалось «разъяснить» Еревану необходимость подобного шага. «Очевидно, что прогресс есть», — добавил азербайджанский президент.

14 декабря Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Брюсселе. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, главы двух государств заверили друг друга в приверженности достигнутым при посредничестве России соглашениям по Карабаху и договорились о восстановлении железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля.

