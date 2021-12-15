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В Крыму появится новый природный парк

Ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский» появится на западе Крыма

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Совет министров Крыма официально принял решение о создании ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский» в западной части полуострова. Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

«Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения Республики Крым — ландшафтно-рекреационный парк "Ойбурский"», — сообщается в постановлении.

Уточняется, что новый парк, которому будет присвоен статус особо охраняемой природной территории регионального значения, появится на территории Штормовского сельского поселения Сакского района, близ Ойбурского озера.

Ранее сообщалось, что абрикос Муме, известный также как японский, зацвел в Никитском ботаническом саду в Крыму почти на месяц раньше обычного срока. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории дендрологии, кандидата биологических наук, куратора коллекции декоративных плодовых растений НБС-ННЦ Ларисы Комар-Темной, цветение данного вида абрикоса в такое время хоть и необычно, но имеет объяснение.

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Варвара Кошечкина
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