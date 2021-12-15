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В России появится первый центр обработки данных с преимущественно российским ПО

Во Владикавказе построят ентр обработки данных с преимущественно российским ПО

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Во Владикавказе построят первый в России центр обработки данных (ЦОД) с использованием преимущественно российского программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплектов. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в Минцифры, в Москве успешно протестировали решения для создания ЦОД во Владикавказе, реализация первой линии запланирована на первый квартал 2022 года.

Предполагается, что для реализации проекта будут привлечены средства льготного кредитования в рамках программы министерства. «Обязательным условием получения кредита со сниженной процентной ставкой является направление более 70 процентов затрат на приобретение отечественных решений», — говорится в сообщении.

Замглавы Минцифры Росс Максим Паршин отметил, что инфраструктура центра может стать основой для предстоящей масштабной цифровизации субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

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Варвара Кошечкина
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