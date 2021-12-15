Департамент полиции Нью-Йорка впервые возглавит женщина

Избранный мэр Эрик Адамс назначил начальника отдела расследований округа Нассау Кичант Сьюэлл (Keechant Sewell) главой Департамента полиции Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post.

Таким образом, за 176 лет существования департамента его впервые возглавит женщина. Мэр выразил уверенность в том, что она отлично справится со своими обязанностями. «Сьюэлл — проверенный борец с преступностью, обладающий опытом и эмоциональным интеллектом, чтобы обеспечить как безопасность, в которой нуждаются жители Нью-Йорка, так и справедливость, которую они заслуживают», — подчеркнул Адамс.

New York Post отмечает, что Адамс обратил внимание на Сьюэлл после многочасовой пресс-конференции о стрельбе белого полицейского в безоружного чернокожего гражданина. По его мнению, тогда она продемонстрировала уверенность и способность общаться с населением даже на острые темы.

24 августа сообщалось, что Кэтлин Хокул (Kathy Hochul) стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк. С 2015 года 62-летний политик занимала должность вице-губернатора штата при администрации губернатора Эндрю Куомо, вынужденного 10 августа 2021-го подать в отставку по обвинению в сексуальных домогательствах.