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В Госдуме пригрозили сажать нелегальных майнеров

Депутат Госдумы Андрей Луговой пригрозил сажать майнеров за подключение электросетям

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Депутат Госдумы Андрей Луговой в разговоре с «Лентой.ру» пригрозил сажать нелегальных майнеров криптовалют при условии, что они будут подключаться к электросетям без разрешения.

«Если майнинг будет являться легальным видом деятельности, прежде чем подключаться, они будут запрашивать соответствующие электросбытовые и электросетевые огранизации. Если им будет отказано, но они все равно будут подключаться, значит они будут нарушать и административный, и уголовный кодекс. […] Нелегальных майнеров придется сажать», — отметил Луговой.

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По его словам, регулирование майнинга криптовалют необходимо и соответствует здравому смыслу. Дополнительной к введение специальных тарифов на электроэнергию мерой депутат считает распространение действия налога на прибыль на майнинг. «Они произвели биткоин — затем смотрят какой курс, считают, сколько потратили электроэнергии, какие еще затраты понесли (на зарплаты и другие платежи). Вычли это все — получилась прибыль», — считает Луговой.

В конце октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку на действия подпольных майнеров, приводящих к резкому увеличению энергопотребления в некоторых районах отрасли. Это в свою очередь вызывает перебои с электроснабжением. В результате в начале декабря региональная ресурсосбытовая компания «Иркутскэнергосбыт» через суд добилась право повышать тарифы для майнинговых ферм, оборудованных в частных домах.

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Платон Щукин
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