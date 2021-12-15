Посольство России отреагировало на высылку дипломатов из Германии

Высылку российских дипломатов из Германии назвали очевидным недружественным шагом, который не останется без соответствующей реакции. Так на высылку дипломатов отреагировало посольство России в Берлине, пишет ТАСС.

«Со своей стороны [мы] заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время», — заявили в дипмиссии, подтвердив, что 15 декабря послу РФ в ФРГ сообщили о решении германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства персонами нон грата.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время сделает официальное заявление в связи с решением МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их.

МИД Германии принял решение на фоне обвинительного приговора, вынесенного гражданину России за убийство Зелимхана Хангошвили. В Германии считают, что россиянин, совершивший убийство, мог действовать «по государственному заказу».

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в голову в Берлине 23 августа 2019 года. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.