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Полиция сняла оцепление у российского посольства в Вашингтоне

ТАСС: найденный у посольства РФ в Вашингтоне пакет оказался безвредным, оцепление снято

Фото: Seth Herald / Reuters

Американские полицейские сняли оцепление у здания российского посольства в Вашингтоне, где был обнаружен подозрительный пакет. Об этом сообщает ТАСС.

Прибывшие на место сотрудники подразделения полиции по обезвреживанию взрывных устройств проверили пакет, он оказался безвредным, никаких опасных веществ найдено не было. Все ограничения движения на дороге сняты. Корреспондент агентства уточняет, что обстановка у посольства спокойная, полицейских и пожарных машин у здания нет.

Ранее полиция перекрыла улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета. К зданию посольства были направлены несколько пожарных машин.

Марина Совина
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