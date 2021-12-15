Россиянка влюбилась в 15-летнего, потеряла работу и стала фигуранткой дела

В Саратовской области 26-летняя женщина влюбилась в 15-летнего школьника, потеряла работу и стала фигуранткой уголовного дела за интимную связь с несовершеннолетним, сообщает издание «Вольск.ру».

Россиянка познакомилась с восьмиклассником в августе на дискотеке в Доме культуры в городе Шиханы, где на тот момент работала. «Мы хотим пожениться, когда моему молодому человеку исполнится 18 лет», — заявила она.

Жительница Саратовской области утверждает, что в ее любовные отношения вмешалась мать подростка, которая написала на нее заявление в полицию.

По сведениям регионального следственного управления Следственного комитета России, подозреваемая разведена и одна воспитывает трехлетнего сына.

Россиянка уволилась из детской школы искусств, в данный момент ей удалось устроиться уборщицей в сетевой магазин. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, домогавшегося малолетней девочки в торговом центре. ЧП произошло в детской комнате — россиянин пытался совратить ребенка, находившегося в бассейне с пластиковыми шариками. Его преступные действия заметила мать девочки и вызвала полицию.