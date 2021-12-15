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В Европарламенте призвали оставить Россию в покое

Евродепутат Бей: ЕС стоит перестать вести политику новой холодной войны в отношении России

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейскому союзу стоит перестать вести политику новой холодной войны в отношении России и выйти из негативной спирали санкций и эмбарго. Депутат Европарламента от политической группы «Идентичность и демократия» Николя Бей призвал ЕС оставить Россию в покое, передает «МК».

По словам политика, США, КНР и Турция так же, как и Россия, допускают различные нарушения. Однако Брюссель отказывается только от контактов с Москвой. Бей подчеркнул, что Россия — это один из основных партнеров Евросоюза, с которым необходимо взаимовыгодно сотрудничать в экономической и торговой сферах.

Ранее несколько ведущих стран Европейского союза (ЕС) выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. В частности, планы по введению новых антироссийских ограничений не поддержали Франция и Германия. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой.

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Анжелика Бережная
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