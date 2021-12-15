Военный аналитик оценил противостояние России и Франции в Африке

Россия, которой удалось заполнить оставленную Францией в Центральной Африке пустоту, приближает освобождение континента от французского влияния, и этому во многом способствует ее взаимодействие с Алжиром. Такое мнение озвучил военный аналитик Акрам Хариф, его слова приводит издание Al Arab.

Анализируя противостояние между Парижем и Москвой в регионе, эксперт указал, что вопреки общей цели, союз между Алжиром и Россией исключен. «Нельзя говорить о российском присутствии в Сахеле или Мали, потому что речь идет о присутствии ЧВК Вагнера, которые не представляют официальную Россию. Следовательно, Алжир не может быть задействован в качестве союзника, посредника или кого-либо еще», — отметил он.

Издание указывает, что России удалось занять место в традиционной сфере влияния Франции в Африке благодаря провалу французской антитеррористической операции «Бархан» и тому, что страна утратила статус надежного партнера стран африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). Утверждается, что в 2016 году Москва сумела завоевать статус крупного игрока в Мали — этому поспособствовало решение Парижа прекратить военное присутствие в стране в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации.

В начале октября турецкое издание Clash Report заявило о росте присутствия ЧВК Вагнера в ряде африканских стран. При этом французские спецподразделения, которые участвовали в операции «Бархан» в странах Сахеля, не нашли в Мали признаков присутствия указанной ЧВК.

До этого стало известно, что власти Мали обратились к российской ЧВК с просьбой о помощи в борьбе с террористами. К какой именно ЧВК обратились власти республики, не уточнялось. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения. По словам дипломата, Мали обратилось к ЧВК из-за того, что Франция намерена значительно сократить воинский контингент, который должен бороться с терроризмом на севере страны.

