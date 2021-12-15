Зеленский оценил санкции Запада против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев заинтересован в мощной санкционной политике Запада против России. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, выступление политика транслировал телеканал «Рада».

Зеленский подчеркнул, что некоторые лидеры и государства предлагают реагировать на вероятную эскалацию со стороны России после того, как она произойдет. Он поддержал санкции европейских коллег до начала этого процесса.

«Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что (...) наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации. И тогда вероятной эскалации, может, и не будет. Именно такие действия (...) могут действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на востоке нашей страны уже восемь лет», — подчеркнул президент Украины.

Во время общения с прессой Зеленский также подтвердил готовность к диалогу с Россией. По его словам, Киев согласен на переговоры с Москвой в любом формате.

В апреле 2014 года Украина начала военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.