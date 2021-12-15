Угрожавший гаишникам после ДТП российский судья попал на видео

В Ялте судья районного суда Симферополя угрожал полицейским, приехавшим на место ДТП. Инцидент попал на видео, которое в среду, 15 декабря, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как россиянин показывает троим сотрудникам ГИБДД удостоверение судьи, а затем резко толкает одного из них и хватает за форму. При этом мужчина шатается и повторяет, что он судья.

По данным «112», мужчина на видео — 62-летний судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич. Он, по предварительным данным, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованный Porsche, после чего начал ругаться матом на приехавших на место аварии гаишников и угрожать им своими связями.

РЕН ТВ уточняет, что от прохождения медосвидетельствования он отказался.