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Угрожавший гаишникам после ДТП российский судья попал на видео

Симферопольский судья попал в ДТП в Ялте и угрожал полицейским

В Ялте судья районного суда Симферополя угрожал полицейским, приехавшим на место ДТП. Инцидент попал на видео, которое в среду, 15 декабря, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как россиянин показывает троим сотрудникам ГИБДД удостоверение судьи, а затем резко толкает одного из них и хватает за форму. При этом мужчина шатается и повторяет, что он судья.

По данным «112», мужчина на видео — 62-летний судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич. Он, по предварительным данным, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованный Porsche, после чего начал ругаться матом на приехавших на место аварии гаишников и угрожать им своими связями.

РЕН ТВ уточняет, что от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Елизавета Новикова
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