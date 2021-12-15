Двоих подростков заподозрили в подготовке терактов в Ингушетии

В Ингушетии возбудили уголовное дело против двух подростков, подозреваемых в подготовке к совершению террористических актов. Они планировали подрыв здания правоохранительных органов, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике.

Следователи выяснили, что в августе двое 17-летних местных жителей, которые являлись участниками группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), купили необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства компоненты с поражающими элементами. Также удалось узнать, что они планировали использовать устройство для того, чтобы взорвать административные здания управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по республике и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Сунженский».

Совершить теракт до конца подозреваемым не удалось, поскольку они были задержаны правоохранителями. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору» Уголовного кодекса России, предусматривающая до 20 лет тюрьмы. В настоящее время подростков заключили под стражу.

Ранее стало известно, что южный окружной военный суд дал 12 лет колонии россиянину, который присягнул на верность террористической организации «Исламское государство». Уроженец Дагестана в январе 2021 года собрал информацию о расположении объектов МВД России в Ставрополе и передал ее лидеру террористов.