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Нижний Новгород захотели сделать центром туристического кластера

Замглавы Ростуризма Лысенкова: Нижний Новгород может стать столицей туркластера

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижний Новгород захотели сделать центром туристического кластера «Большая Волга». Об этом со ссылкой на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Федерального агентства по туризму, Нижний Новгород рассматривается в роли столицы туркластера, которая «объединит историческое, культурное наследие огромной территории, имеющей уникальный водный потенциал, который до конца не используется».

Рассказывая о «Большой Волге», зампредседателя правительства Нижегородской области Олег Беркович указал, что проект планируют возвести по аналогии с «Золотым кольцом». «Нижний Новгород по праву может стать центром, отправной точкой "Большой Волги", вокруг которой будет выстраиваться весь маршрут. И это главная новость в сфере туризма на следующие годы», — добавил он, подчеркнув, что кластер будет развиваться на основе речных круизных маршрутов по Волге.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие шесть лет появятся четыре новых туркластера. Уточнялось, что места для отдыхающих разместят на Камчатке, Кольском полуострове, в Сочи и Тверской области.

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Варвара Кошечкина
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