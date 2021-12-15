Нижний Новгород захотели сделать центром туристического кластера «Большая Волга». Об этом со ссылкой на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Федерального агентства по туризму, Нижний Новгород рассматривается в роли столицы туркластера, которая «объединит историческое, культурное наследие огромной территории, имеющей уникальный водный потенциал, который до конца не используется».

Рассказывая о «Большой Волге», зампредседателя правительства Нижегородской области Олег Беркович указал, что проект планируют возвести по аналогии с «Золотым кольцом». «Нижний Новгород по праву может стать центром, отправной точкой "Большой Волги", вокруг которой будет выстраиваться весь маршрут. И это главная новость в сфере туризма на следующие годы», — добавил он, подчеркнув, что кластер будет развиваться на основе речных круизных маршрутов по Волге.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие шесть лет появятся четыре новых туркластера. Уточнялось, что места для отдыхающих разместят на Камчатке, Кольском полуострове, в Сочи и Тверской области.