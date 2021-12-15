Звезда сериала «Содержанки» появится в новой части «Фантастических тварей»

Российский актер Александр Кузнецов, известный по роли в сериале «Содержанки», появится в новой части фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Об этом артист сообщил на странице в Instagram, сделав репост записи британского агентства Subtitle Talent Agency.

По информации медиа, Кузнецов исполнит ключевую роль — персонажа по имени Хельмут. Другие подробности о его герое не сообщаются.

Вместе с российским актером в картине сыграли Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон и Эзра Миллер. Выход франшизы в российский прокат намечен на 7 апреля 2022 года.

О том, что Кузнецов снимется в «Фантастических тварях», стало известно в декабре 2020 года. Об этом режиссер Александр Молочников рассказал в шоу «Осторожно, Собчак!». Молочников пояснил, что артист должен был принять участие в его спектакле, однако «повел себя, как фантастическая тварь» и отказался от работы над постановкой. За день до ее премьеры Кузнецов уехал сниматься в иностранном проекте.

22 сентября на сайте Wizarding World появилась информация о дате выхода и названии третьей части пенталогии. Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет в прокат 15 апреля 2022 года.