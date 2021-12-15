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В ВС Украины заявили о недопустимости вмешательства власти в работу судей

Глава Верховного суда Украины Князев: власть не должна вмешиваться в работу судей

Фото: Pixabay

Глава Верховного суда (ВС) Украины Всеволод Князев, комментируя ситуацию вокруг отказа Конституционного суда (КС) допустить к присяге двух новых судей, которых назначил президент Владимир Зеленский вместо уволенных им председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, отметил, что заявления представителей властей страны, сомневающихся в судебной независимости, являются недопустимыми. Об этом он рассказал в интервью агентству Укринформ.

«Я всегда стоял на принципах защиты судейской независимости и продолжу стоять на том, что Верховный Суд независим, и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу. Высказывания, которые имели место со стороны Офиса президента, я считаю неприемлемыми», — сказал Князев, добавив, что воздействие на работу ВС кем-либо из представителей власти может обернуться для них нелучшим образом, а оказание влияния на судью тем или иным способом запрещено.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил о «круговой поруке в судебной системе» из-за признания Верховным судом незаконности увольнения Зеленским Тупицкого и Касминина. Также в конце октября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о том, что украинские суды образовали «корпорацию, являющуюся более опасной, чем олигархи», в связи с чем председатель Верховного суда сравнил данную позицию с патриархальными семьями, где мужчина старается показать свое главенство, а женщина должна быть у него в подчинении.

Ранее стало известно, что бывший прокурор страны Юрий Луценко заявил, что в жизни и политике Владимира Зеленского решающую роль играет атмосфера страха, которой окружили украинского лидера. По его словам, впервые Зеленского начали намеренно пугать в 2019 году, рассказал Луценко. Якобы на трассе Киев — Одесса неизвестные готовили покушение на львовского преступника, а Зеленскому передали, что эта угроза предназначена для него.

Марина Совина
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