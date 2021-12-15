На Украине увидели большую роль страха в политике Зеленского

В жизни и политике президента Украины Владимира Зеленского решающую роль играет атмосфера страха, которой окружили украинского лидера. В этом уверен бывший прокурор страны Юрий Луценко, объяснивший поступки Зеленского через призму этого неприятного чувства, передает «Гордон».

Впервые Зеленского начали намеренно пугать в 2019 году, рассказал Луценко. Якобы на трассе Киев — Одесса неизвестные готовили покушение на львовского преступника, а Зеленскому передали, что это угроза предназначена для него. «Те, кому было нужно, добежали до кандидата в президенты Зеленского и объяснили, что это была засада на него, потому что он живет именно на этой трассе. И увидели знакомый блеск в глазах. Такой блеск страха за свою жизнь был очень виден у Януковича», — объяснил Луценко.

По мнению бывшего прокурора, с тех пор президента окружают постоянные сигналы об опасности его жизни, которые сделали Зеленского «запуганным человеком с комплексом Наполеона». Все это оказывает большое влияние на политику и поступки президента Украины. Однако Луценко не упомянул, кто именно занимается запугиванием Зеленского.

Силовик в отставке также убежден, что о страхах Зеленского знают в России. По его мнению, Кремль осведомлен об этой черте характера украинского президента и использует ее для шантажа — якобы для этого даже заказывали «психологический портрет» лидера Украины.

Ранее прокурор рассказал о небывалой для Украины численности личной охраны Зеленского, а недавно СМИ заметили, что президент пересел на новый автомобиль.