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Российские дипломаты проверят данные о задержании россиян на границе с Мексикой

Российская дипмиссия в США выясняет обстоятельства задержания 18 граждан РФ

Фото: Marco Bello / Reuters

Российские дипломаты установили контакты с пограничной службой и иммиграционными властями США, чтобы проверить данные о задержании 18 граждан РФ, которые нелегально пытались попасть в США через Мексику. Об этом заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, дипмиссия выясняет обстоятельства задержания и ожидают подтверждения того, были ли россияне действительно задержаны на границе между американским городом Сан-Исидро и мексиканской Тихуаной.

Ранее сотрудник американской таможни на погранпереходе в Калифорнии обстрелял два автомобиля, в которых перевозили 18 российских граждан. Мигранты из России ехали на внедорожнике Ford и седане Mercedes, среди них в том числе были маленькие дети. Двум водителям предъявили обвинения в укрывательстве нелегальных иммигрантов и попытке провезти их на территорию США.

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Анжелика Бережная
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