На Украине анонсировали появление нового рода войск

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, подводя итоги деятельности военных за 2021 год, анонсировал появление нового рода войск — береговые ракетные войска. По его словам, они будут сформированы к 2026 году. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

«В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», — сказал контр-адмирал.

Кроме того, Неижпапа подчеркнул, что украинскому военно-морскому флоту можно гордиться не только своими достижениями, но также и кадровым составом, который в военных условиях показывает настоящий профессионализм и ответственное отношение к выполнению важных задач по укреплению обороноспособности страны.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз сочтет Москву виновницей и ужесточит санкции против нее. Политик также пригрозила российской стороне «беспрецедентными мерами» в том случае, если она пойдет «на агрессивные действия» в отношении украинской стороны.