В Челябинске появится выставка об Арктике и Антарктиде

Мультимедийная выставка, посвященная Арктике и Антарктиде, появится в Челябинске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, экспозиция откроется в центре «Россия моя история» 15 декабря 2021 года и продлится до 31 января 2022 года. Известно, что мероприятие будет посвящено освоению Северного и Южного полюсов. Посетители изучат биографию русских путешественников, которые внесли вклад в освоение Арктики и Антарктики.

Согласно материалу, в день открытия гости смогут совершить путешествие на самые северные рубежи России с помощью шлемов виртуальной реальности. Кроме того, посетителей центра встретят аэромедведи. Вдобавок на экспозиции будет доступно бесплатное мороженое.

Ранее стало известно, что в Челябинске проведут выставку подлинников картин знаменитого авангардиста Василия Кандинского. Экспозиция откроется в Челябинском музее изобразительных искусств 24 декабря и продлится до 27 февраля. Посетители смогут ознакомиться с подлинниками работ художника, а также посетить мультимедийный зал.