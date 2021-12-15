Блогерша оставила в гардеробе 13 вещей на годы и поделилась опытом

Пользовательница TikTok поделилась опытом жизни с небольшим количеством предметов одежды в своем гардеробе и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в соцсети.

Блогерша Эбигейл (Abigail) регулярно публикует видео о своем образе жизни. В одной из последних публикаций она призналась, что решила придерживаться минимализма и оставила в своем гардеробе только 13 предметов одежды.

«У меня есть три пары штанов, пять топов и пять платьев. Большинство людей даже не замечают, что у меня так мало вещей. Я очень тщательно подбираю образы и каждый день выгляжу по-новому. Так, я могу создать около 30 нарядов, поэтому на самом деле я редко повторяюсь», — поделилась она.

Кроме того, женщина подчеркнула, что, когда у нее было в пять раз больше одежды, чем сейчас, она все равно носила одни и те же рубашки. По словам героини материала, она стала намного счастливее с тех пор, как сократила количество вещей в своем гардеробе, поскольку теперь не нужно беспокоиться о том, что ей нечего надеть.

«Моя усталость от ежедневного принятия решений исчезла. Утром я выбираю платье либо любую комбинацию штанов и топа, потому что все они сочетаются между собой. Также я могу дополнить любой свой образ аксессуарами, если захочу. Все мои наряды удобны в носке и отражают мой внутренний мир. Самое главное, что моя одежда придает мне чувство уверенности в себе», — отметила Эбигейл.

Пользователей сети удивил пост блогерши, и они принялись обсуждать ее образ жизни в комментариях. «Ого! Это очень разумный выбор. Шаг к осмысленному потреблению», «Ты полностью права, у меня порядка 200 вещей, но ношу я только 20 из них», «Я тебя полностью поддерживаю», «Это, наверное, очень сложно! Как тебе то удалось?», «Ты героиня 21-го века», — писали они.

Ранее в декабре откровенные дизайны новых новогодних нарядов популярного бренда Fashion Nova вызвали недоумение у покупателей. Речь идет, в частности, о серебристом костюме, состоящем из широких штанов с высокой талией и кроп-топа, который частично оголяет грудь модели на рекламном фото. Помимо этого, пользователей сети возмутил облегающий комбинезон с пайетками, который оформлен глубоким декольте.