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Россиянин раскрыл схему завлечения туристов в магазины Египта с помощью шуток

Российский турист рассказал, что египетские торговцы используют шуточные описания товаров

Фото: «страница Полезные советы от Мишани» в «Яндекс.Дзен»

Российский турист, побывавший в Египте, раскрыл схему, с помощью которой местные торговцы завлекают туристов в свои магазины. Об используемой уловке он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник отметил, что, прогуливаясь по прибрежному торговому променаду, он увидел много забавных вывесок и описаний товаров, которые были написаны на русском языке. По его мнению, вся торговля в Египте рассчитана на российских туристов.

«Государство магазин СССР», «Это не какашка верблюда, а вкусный чай», «Это не лед, а соль после бритья», «Это не солома, это лимонник», «Это не хрен, это для суставов», — такие шуточные надписи привел в пример россиянин.

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Мужчина предположил, что россияне могли помочь египтянам составить описание для товаров, так как все надписи были сделаны вручную, аккуратным почерком.

«Ну кто купит из наших, такую соль “после бритья”, только если ради прикольного сувенира? На это, наверное, и рассчитано», — сделал вывод автор блога.

Ранее в декабре российская туристка, которая побывала на отдыхе в Хургаде, раскрыла три популярные схемы обмана туристов местными жителями. Например, девушка предостерегла туристов от покупки сим-карты в аэропорту, так как путешественникам могут продать тариф с меньшим трафиком.

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Дарья Рыбак
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