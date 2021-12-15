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Зеленский вместе с Макроном и Шольцем призвали возобновить «нормандский формат»

Зеленский обсудил урегулирование в Донбассе с канцлером Германии и президентом Франции

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что во время переговоров стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и призвали Россию «к возобновлению конструктивной работы» в рамках «нормандского формата».

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Главы государств также согласились с необходимостью обеспечить выполнение решений, принятых Киевом, Берлином и Парижем вместе с Москвой во время саммита в декабре 2019-го.

По словам Зеленского, это касается в первую очередь стабилизации ситуации в Донбассе, соблюдения там режима прекращения огня, взаимного освобождения пленных и открытия двух новых пропускных пунктов. При этом украинский президент подчеркнул, что республика «не подвергается никаким провокациям на границе» и «не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон».

«Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ», — добавил он.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ключевое условие для встречи в «нормандском формате». Дипломат подчеркнул, что Россия примет участие в подобных переговорах только после того, как Украина исполнит обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений.

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Алевтина Запольская
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