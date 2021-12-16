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Бузова ответила на критику популярного телеведущего

Ведущая Ольга Бузова о критикующем ее телеведущем Соседове: он знатный ловитель хайпа

Фото: Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на резкие высказывания популярного ведущего и музыкального критика Сергея Соседова, который подвергал сомнению ее актерские и вокальные таланты. В интервью «Газете.Ru» звезда заявила, что Соседов порицает ее ради внимания СМИ и при личном общении не критикует.

«Он (Сергей Соседов — прим. "Ленты.ру") постоянно что-то критикует там мне за глаза, а в глаза говорит только, насколько я прекрасна и талантлива. Сергей Соседов — знатный ловитель хайпа», — сказала Бузова. По словам телеведущей, она привыкла к таким комментариям коллеги.

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Певица также выразила уверенность в том, что негативные высказывания Соседова о знаменитостях обусловлены его желанием становиться героем статей СМИ. Она также прокомментировала слова музыкального критика о том, что певица Алла Пугачева должна быть благодарна ему, так как он сделал многое для ее популярности. «Вот он постоянно что-то нелестное говорит обо мне и Алле Пугачевой. Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьезе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачева, своей популярностью обязана Сергею Соседову? Конечно, нет», — заключила Бузова.

Сергей Соседов неоднократно критиковал Ольгу Бузову. В частности, говоря об отсутствии на российской эстраде художественных советов, он называл тексты песен Бузовой чудовищными, а поведение — неадекватным. «После проверки худсовета ни одна песня Бузовой не стала бы достоянием общественности», — утверждал критик.

В интервью журналистке Алене Жигаловой Соседов также сравнивал Бузову с американской певицей Мадонной, утверждая, что обе звезды не обладают вокальным талантом. При этом критик назвал Бузову феноменом и положительно высказался о ее упорстве. «Вот смотрите: она (Ольга Бузова — прим. "Ленты.ру") не актриса, она не певица, она ни третье, ни пятое, ни десятое. Но она — Бузова. Понимаете, она создала себя этой волей к успеху», — заявил Соседов.

Маргарита Щигарева
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