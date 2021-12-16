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Российской тиктокерше подарили чемодан денег на день рождения

Блогерша Аня Покров получила кассовый ящик с пятитысячными купюрами на 22-летие

Кадр: @pokrov90

Российская тиктокерша Аня Покров показала роскошный подарок, который приятельница преподнесла ей на день рождения. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость поделилась роликами и фотографиями с празднования собственного 22-летия. В одном из них девушка продемонстрировала вещь, которую ей подарила бьюти-блогерша Ира Блан. На размещенных кадрах Покров открывает кассовый ящик, в котором находится множество пачек пятитысячных купюр.

По словам Блан, среди фальшивых денег она спрятала и настоящие банкноты. При этом она не раскрыла точную сумму, которую положила в ящик. Помимо этого, Покров получила от подруги специальный аппарат для счета денег. «Мне подарили чемодан для денег!» — подписала видео именинница.

В июле Оксана Самойлова утешила младших детей деньгами в день рождения их старшей сестры. Супруга Джигана выложила ролик, на котором Ариэла распаковывает розовые коробки с подарками, перевязанные шелковыми лентами. Затем мать протягивает Майе и Лее по десять тысяч рублей со словами: «Утешительные призы».

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Майя Пономаренко
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