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Хакерам предсказали кражу данных карт друг у друга

Аналитики Visa: хакеры придумали способ красть данные карт у других злоумышленников

Фото: Pixabay

Аналитики платежной системы Visa в беседе с РИА Новости предсказали хакерам кражу данных карт друг у друга. Они отметили, что такие способы уже придуманы, атаки на популярные интернет-платформы производились с некоторыми изменениями в 2020-2021 годах.

«Так, в одном из кейсов злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были заражены скиммерами, и внедрили собственный сценарий для кражи данных у первых злоумышленников. Такие случаи наглядно демонстрируют опасность использования устаревшего программного обеспечения», — рассказали эксперты.

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В Visa пояснили, что с прошлого года хакеры используют веб-оболочки для взлома сайта и установки там программ для кражи данных с карт. За 2020 годы было выявлено не менее 45 подобных атак, и тенденция сохраняется на будущее.

В 2021 году злоумылшенники придумали новый способ электронного скимминга, когда кража данных маскировалась под запрос изображения. Так, заражался исходные коз одной из известных платформ, данные пользователя сохранялись в виде формата изображения формата jpeg, размещенного на собственном веб-сайте жертвы.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов сообщил, что за 11 месяцев 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. По его словам, каждый седьмой житель России подвергался нападкам злоумышленников. Причем, половина всех жертв сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды.

Марина Совина
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