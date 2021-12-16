На трассе между Челябинском и Екатеринбургом установили зарядку для электрокаров

Первая заправка для электрических автомобилей появилась на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, зарядку для электрокаров установили между 128 и 129 километрами трассы на территории комплекса «Автоланч». Инициатором ее размещения стала компания «ЭлектроКарс Рус» при участии «Россети Урал», правительства Челябинской области и группы компаний НИКС.

Отмечается, что на трассах устанавливают не рядовые заправочные комплексы, а специальные экспресс-системы, которые позволяют быстро зарядить аккумуляторы электромобиля.

В августе стало известно, что казанские ученые создадут мобильные зарядки для электротранспорта. Согласно материалу, научные сотрудники кафедры электроснабжения промышленных предприятий изготовят мобильные зарядки с интегрированной системой накопления электроэнергии. Такие комплексы можно перемещать на любые расстояния с помощью контейнеров на колесах.