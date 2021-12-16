Голикова объяснила невозможность выдачи QR-кода после первой прививки

Начать выдавать QR-код после получения первой дозы вакцины невозможно, поскольку в этот момент еще недостаточно сформирована иммунная защита организма. Такое объяснение дала вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя соответствующий вопрос депутата от ЛДПР на заседании Госдумы, трансляцию которой ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Она пояснила, что до момента получения второй дозы вакцины, граждане могут использовать ПЦР-тест для посещения общественных мест.

Ранее вице-премьер рассказала, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Заразившиеся обнаружены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова считает, что избежать распространения омикрон-штамма в России невозможно в связи с «большими трансграничными перемещениями и новогодними праздниками».