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Россия вновь сократила вложения в государственные ценные бумаги США

Минфин США: объем вложений РФ в государственные ценные бумаги сократился до $3,7 млрд

Фото: Pixabay

Россия вновь сократила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Шатов, в октябре объем снизился до 3,720 миллиарда долларов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Минфина США.

Так, в сентябре этот показатель оценивался в 3,918 миллиарда долларов, в августе — 4,004 миллиарда. В октябре 2021 года на долгосрочные бумаги пришлось 544 миллиона в американской валюте, на краткосрочные — 3,1 миллиарда.

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Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США. В апреле указанного года объем составлял 96 миллиардов долларов и снижался до настоящего времени. Основным держателем государственных американских бумаг являлась Япония, на втором месте Китай.

В ноябре крупнейшая экономика мира, США, оказалась на грани дефолта из-за потолка госдолга. Глава Минфина Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить или заморозить предел государственной задолженности к 15 декабря, иначе возможен риск приостановки работы правительства из-за нехватки средств и невозможности платить по обязательствам.

Марина Совина
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