В Госдуме рассказали о заниженном уровне индексации пенсий

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ленте.ру» о заниженном уровне индексации пенсий.

«Коэффициент индексации в следующем году заложен 5,9 процента, а реальный уровень инфляции выше, что, естественно, недопустимо, — отметил депутат. — Мы об этом говорили в заключении комитета, мы на это обращали внимание в вопросах, когда рассматривался бюджет, но параметры бюджета были сверстаны, исходя из коэффициента индексации 5,9 процента, хотя прогнозный уровень выше».

Нилов не исключил, что работа над этой темой будет продолжена в следующем году для того, чтобы инфляция не была выше индексации, а также подчеркнул, что следует вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Ранее в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовили законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам, соразмерной пенсии россиянина, которую он уже получает.

