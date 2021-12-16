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Экономика

В Госдуме рассказали о заниженном уровне индексации пенсий

Депутат Нилов заявил, что индексация пенсий ниже инфляции в России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ленте.ру» о заниженном уровне индексации пенсий.

«Коэффициент индексации в следующем году заложен 5,9 процента, а реальный уровень инфляции выше, что, естественно, недопустимо, — отметил депутат. — Мы об этом говорили в заключении комитета, мы на это обращали внимание в вопросах, когда рассматривался бюджет, но параметры бюджета были сверстаны, исходя из коэффициента индексации 5,9 процента, хотя прогнозный уровень выше».

Нилов не исключил, что работа над этой темой будет продолжена в следующем году для того, чтобы инфляция не была выше индексации, а также подчеркнул, что следует вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Ранее в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовили законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам, соразмерной пенсии россиянина, которую он уже получает.

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Екатерина Смирная
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