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Платье Киры Найтли порвалось и оголило ее тело на церемонии

Платье Herve Leger порвалось по шву, когда Кира Найтли отправилась на премию в 2005 году

Фото: MJ Kim / Getty Images

Британская актриса Кира Найтли поделилась историей о произошедшей с ней ситуации на премии British Independent Film Awards в 2005 году. Интервью с ней публикует People.

Знаменитость рассказала, что надела на мероприятие бандажное платье бренда Herve Leger чересчур маленького размера. По словам Найтли, когда она выходила из отеля, чтобы отправиться на церемонию награждения, вещь порвалась по шву и полностью оголила ее тело. «Я просто стояла голая в дверях», — пояснила она.

Героиня материала отметила, что у нее было два одинаковых платья бренда, поэтому она вернулась в номер и переоделась. Актриса подчеркнула, что в то время ее постоянно преследовали папарацци, однако в этот раз она выходила не через центральную дверь, и никто из фотографов не успел заснять ее в порванной одежде.

«Слава богу, что это произошло не на красной ковровой дорожке, потому что такое могло случиться! Мне невероятно повезло, что платье порвалось, когда я только выходила из здания», — заключила Найтли.

В марте 2020 года плюс-сайз-модель Джемму Коллинз высмеяли в сети за порвавшееся на ягодицах платье. Женщину сфотографировали в черном платье с серебристыми полосками собственного бренда Gemma Collins Collection. На фото она идет к машине, прикрывая порванный на ягодицах наряд сумкой.

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Майя Пономаренко
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