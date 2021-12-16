Университет Израиля пригласил поэтессу-террористку прочитать лекцию

Университет Хайфы пригласил поэтессу Дарин Татур (Dareen Tatour) прочитать лекцию о литературе и поэзии, несмотря на то, что ее считают террористкой: в своих работах Татур неоднократно призывала читателей к агрессии и к насилию, а также высказывала негативное отношение к Израилю в целом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Прежде чем устроить лекцию, администрация университета также развесила анонс, на котором было указано, что Татур — уроженка Палестины. При этом The Jerusalem Post утверждает, что она родилась в арабской деревне, подконтрольной израильским властям.

В своих стихах Татур касается тем восстания против Израиля и, как считают авторы The Jerusalem Post, подстрекательства к насилию. По словам источников, эти отрывки были прочитаны во время лекции. Ряд израильских организаций выступили с протестом и заявили, что университеты не должны давать слово террористам.

