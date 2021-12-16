Российскую энергетическую компанию обвинили в желании получать прибыль

Руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас отметил стремление «Газпрома» продавать максимально возможный объем газа по самой высокой цене. Точку зрения Диаса приводит британская газета The Guardian.

Баланс цен

Диас обвинил российскую энергетическую компанию в желании получать прибыль за продажу газа по максимальной стоимости. По данным Rystad, если «Газпром» увеличит объемы экспорта топлива на 20 процентов, то его стоимость может рухнуть на рынках Западной Европы в два раза. Абсолютный рекорд стоимости газовых фьючерсов на европейской бирже зафиксировали в октябре этого года.

1900 долларов стоила тысяча кубометров газа 6 октября

Однако компания нашла баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены», упрекнул эксперт.

«Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет Карлос Торрес Диас Представитель Rystad Energy

Надежный партнер

Представитель Rystad добавил, что подобная ситуация приведет к тому, что все большее количество стран начнут инвестировать в возобновляемые источники энергии.

«Газпром» оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу Карлос Торрес Диас Представитель Rystad Energy

Финансирование зеленой энергетики поможет государствам «защититься» от возможных ценовых скачков на рынке в будущем, предположил Диас.

Отношения с Украиной и Молдавией

Представитель Rystad также заявил, что на фоне глобального постпандейминого спроса на газ и увеличения стоимости на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» поступила по отношению к Украине и Молдавии из-за газопровода «Северный поток-2». По мнению Диаса, «Газпром» поднял цены на топливо для Кишинева в два раза.

Однако экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти страны получили хороший контракт. Москвы выразила понимание на переговорах с Кишиневом и продлила соглашение о поставках газа на пять лет. Таким образом Россия доказала, что является хорошим другом, подчеркнул Додон. В «Газпроме» условия документа назвали взаимовыгодными.

«Северный поток-2»

Ситуация с российским газопроводом «Северный поток-2» также влияет на стоимость газа на мировых рынках. Премьер-министр Италии Марио Драги выразил опасение, что санкции по этому проекту приведут к взлету цен на топливо.

В Германии связали рост цен на газ с проблемами с «Северным потоком-2». С таким мнением выступил депутат Европарламента, немецкий политик от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

Однако директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что «Северный поток-2», наоборот, способен снизить цены на газ в Европе. Для уменьшения стоимости голубого топлива также пришлось бы нарастить его поставки из России.

Позиция России

В России многократно подчеркивали, что страна соблюдает все договоренности с партнерами по газовым контрактам. Российский лидер Владимир Путин опровергал заинтересованность страны в постоянном росте цен на газ. Он подчеркнул, что уменьшение потребления газа в странах Евросоюза может отразиться на российских компаниях, включая «Газпром». Кроме того, Путин назвал «полной чушью и бредом» обвинения о том, то Россия использует газ в качестве оружия.