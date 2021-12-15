Назван способ снизить цены на газ в Европе

Запуск газопровода «Северный поток-2» и наращивание поставок топлива из России могли бы привести к снижению цен на газ в Европе. Об этом РИА Новости рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Понимание, что в нынешних условиях Россия, возможно временно, перестала быть поставщиком газа «последней инстанции» — это один из факторов, тянущий цены вверх», — пояснил эксперт.

Он отметил, что запуск транзита по газопроводу в теории не приведет к росте мощностей по добыче у «Газпрома», но на практике компания может не поставлять на европейский рынок максимально возможные объемы, дожидаясь запуска «Северного потока-2».

По словам Маринченко, цены на топливо в среднесрочной перспективе в основном зависеть от спроса в Азии, поставок в США и России. Кроме того, повлиять на них может и отсрочка сертификации трубопровода. Эксперт отметил, что до конца отопительного сезона цены на газ останутся высокими. Это связано с опасениями участников рынка относительно холодной зимы.

14 декабря стоимость газа в Европе превысила отметку в полторы тысячи долларов. К закрытию торгов цены взлетели до 1525 долларов, что почти на 12,6 процента выше расчетной цены днем ранее — 1356,3 доллара. По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа.

